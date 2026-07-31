Autocaravana atrasa arranque da classificativa de Santana
Prova especial começou com mais de 20 minutos de atraso devido à retirada de um veículo estacionado junto ao percurso
Miguel Nunes no salto da Choupana esta manhã aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2
A classificativa de Santana 1 (PEC 6), com 12,03 quilómetros, arrancou há instantes com cerca de 20 minutos de atraso em relação ao horário previsto, inicialmente marcado para as 16h50.
Segundo o carro de segurança presente no local, o atraso ficou a dever-se à presença de uma autocaravana, estacionada a cerca de um quilómetro da partida, que teve de ser retirada antes de ser dada autorização para o início da prova especial, estando agora reunidas todas as condições de segurança.
Apesar de o nevoeiro começar a fazer-se sentir na zona de Santana, o responsável pelo carro de segurança assegurou, através da emissão das sete rádios em simultâneo, que as condições meteorológicas, não deverão comprometer a prestação dos pilotos ao longo da classificativa.