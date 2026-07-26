Incêndio em mato deflagrou esta manhã na Ponta do Sol

Pelas 7 horas deste domingo, 26 de Julho, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava foram alertados para um incêndio que deflagrou numa zona de mato, na Estrada Nova da Lombada, no concelho da Ponta do Sol.

A corporação mobilizou de imediato duas viaturas de combate a incêndios, uma ligeira e uma pesada, e cinco operacionais. No combate às chamas contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários da Calheta, que destacaram uma viatura e quatro elementos.

O incêndio foi extinto cerca de uma hora depois, não havendo registo de feridos.