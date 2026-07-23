Regata de Canoas Tradicionais do Norte celebra 35.ª edição na Semana do Mar

A XXXV Regata de Canoas Tradicionais do Norte realiza-se no próximo dia 26 de Julho (domingo), no âmbito da Semana do Mar do Porto Moniz, reunindo dez embarcações tradicionais num percurso de cerca de oito quilómetros entre o Seixal e o Porto Moniz.

A iniciativa é promovida pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz e da Associação da Madeira de Desporto para Todos, assumindo-se como um dos momentos mais emblemáticos do programa da Semana do Mar.

A prova tem início marcado para as 15 horas, com partida no Cais do Seixal e chegada ao Cais do Porto Moniz, ao longo da costa norte da Madeira.

Para esta 35.ª edição estão inscritas dez canoas tradicionais provenientes dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Calheta e Porto Moniz, reunindo participantes de diferentes localidades da Região num evento que alia a vertente desportiva à preservação do património cultural madeirense.

Segundo a organização, a regata constitui uma homenagem às comunidades piscatórias e às embarcações que marcaram a história da Madeira, desempenhando, ao longo de mais de três décadas, um papel importante na valorização das tradições marítimas regionais.

"Mais do que uma competição", refere a Associação Regional de Canoagem da Madeira, a iniciativa pretende contribuir para a transmissão deste legado às novas gerações e para a preservação das canoas tradicionais enquanto elemento identitário da Região.

A realização da prova integrada na Semana do Mar reforça ainda a cooperação entre entidades locais e regionais na promoção do desporto, da cultura e das tradições ligadas ao mar.

A organização convida a população e os visitantes a acompanharem a regata ao longo do percurso e na zona de chegada, numa celebração da identidade marítima madeirense que regressa ao Porto Moniz para a sua 35.ª edição.