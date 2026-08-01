Noite tropical na Madeira acima dos 1.100 metros de altitude

Depois de ter registado ontem a temperatura máxima mais elevada da rede do IPMA no arquipélago da Madeira, com 30,4ºC, o Pico Alto voltou a destacar-se no período nocturno ao assinalar uma noite tropical.

A estação meteorológica, situada a 1.118 metros de altitude, registou uma temperatura mínima de 20,8ºC durante a última noite, valor invulgar para aquela cota.

O Pico Alto foi uma das sete estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região onde a temperatura mínima não desceu abaixo dos 20ºC. Além desta estação, registaram-se noites tropicais em Santa Cruz/Aeroporto, Funchal (Observatório e Lido), Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Porto Moniz, Caniçal/Ponta de São Lourenço e Selvagem Grande.

A temperatura mínima igual ou superior a 20ºC caracteriza uma noite tropical, fenómeno que tem sido frequente nas zonas costeiras da Madeira, mas menos habitual em locais de maior altitude, como o Pico Alto.