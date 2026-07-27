Elevador bloqueia com pessoas no interior em Machico
Bombeiros procederam à abertura de porta
Um elevador do edifício Machim Centrum, em Machico, ficou bloqueado com pessoas no seu interior ao amanhecer desta segunda-feira.
Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados pelas 7h20 e mobilizaram uma viatura ligeira e dois operacionais para o local.
A intervenção permitiu a rápida abertura da porta do elevador, libertando os ocupantes, que se encontravam bem e não necessitaram de qualquer assistência médica.
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