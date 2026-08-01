Árbitros reuniram-se com Pedro Proença de madrugada e concordam em iniciar trabalhos

Os árbitros do futebol profissional concordaram hoje em iniciar os trabalhos na primeira ação de reciclagem e avaliação do setor, depois de reunirem com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), durante a madrugada.

"O presidente da Federação Portuguesa de Futebol deslocou-se, na madrugada de hoje, a Tomar para reunir com os árbitros do futebol profissional. Durante o encontro, lamentou o sucedido e apresentou ao grupo as respetivas explicações", refere o grupo de 'juízes' das I e II Ligas, numa nota à qual a agência Lusa teve acesso.

Depois do encontro, três dias após a divulgação de áudios, que remontam a 2024, em que Pedro Proença critica a qualidade da arbitragem portuguesa, ficou também definido um trabalho conjunto entre as partes.

"Ficou igualmente acordado o início de um trabalho conjunto, sério e estruturado, a partir da próxima semana, com o objetivo de melhorar as condições da arbitragem portuguesa", acrescenta a nota.

No mesmo documento, os árbitros do futebol profissional salientam que, "tendo por base as garantias apresentadas" por Pedro Proença, estão reunidas as condições necessárias para o arranque da preparação da época desportiva 2026/27 na manhã de hoje.

Na sexta-feira, os árbitros do futebol profissional não iniciaram a primeira ação de reciclagem e avaliação do setor e garantiram que só começariam os trabalhos se o líder da FPF se retratasse publicamente das críticas divulgadas em áudios.

A ação de reciclagem e avaliação da arbitragem é um encontro de formação obrigatória promovido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF para testar e atualizar as capacidades físicas, teóricas e técnicas dos agentes do setor.

O líder da FPF divulgou durante a noite de sexta-feira um comunicado em que reiterou a máxima confiança na arbitragem nacional, mas os 'juízes' exigiam a presença de Pedro Proença em Tomar para um encontro, que decorreu já na madrugada de hoje.

Os árbitros do futebol profissional pronunciaram-se depois da divulgação de áudios do presidente da FPF, em que Pedro Proença critica a qualidade dos árbitros portugueses, recorda os processos judiciais do Benfica e fala de forma pouco simpática sobre José Fontelas Gomes, vice-líder federativo.

Revelados pelo jornal desportivo Record, os excertos também circularam nas redes sociais e remontam a 2024, quando Pedro Proença comandava a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e preparava a candidatura à presidência da FPF, cujas eleições venceria em fevereiro de 2025, ao derrotar Nuno Lobo, ex-líder da Associação de Futebol de Lisboa, para suceder a Fernando Gomes.

Na quarta-feira, Pedro Proença condenou a divulgação "ilegal e imoral" de conversas "privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas", mantidas em contexto pré-eleitoral com os clubes do futebol profissional e outras partes interessadas da modalidade.

A arbitragem nacional está a ser investigada pelo Ministério Público (MP), que instaurou um inquérito sobre alegadas interferências no processo de nomeações e eventual divulgação de informação confidencial a terceiros.

Em junho, Duarte Gomes demitiu-se do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem da FPF, no qual estava há um ano, tendo o organismo remetido ao MP os factos relatados pelo ex-árbitro internacional, que seria substituído por João Ferreira, antigo vice-presidente do CA.

Após a saída de Duarte Gomes, o Conselho de Justiça (CJ) da FPF abriu um inquérito ao presidente do CA, Luciano Gonçalves, mas o processo foi arquivado por falta de indícios suficientes da prática de infração disciplinar.

A polémica no setor da arbitragem da FPF, responsável por regular as nomeações para os jogos das I e II Ligas, levou vários clubes, incluindo Benfica, FC Porto e Sporting, a manifestarem inquietação, e a Liga a pedir esclarecimentos sobre a denúncia recebida pelo MP.

Para hoje está marcado o primeiro jogo oficial nas provas internas em 2026/27, já que o campeão nacional FC Porto e o Torreense, do segundo escalão e detentor da Taça de Portugal, disputam a 48.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.