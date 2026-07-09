Benfica sancionado com um jogo à porta fechada por utilização de pirotecnia

O Benfica foi sancionado com um jogo à porta fechada, devido à utilização de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos 'encarnados' em cinco partidas em 2022/23, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"O Benfica foi notificado da decisão definitiva da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que determina a realização à porta fechada de um jogo oficial no seu estádio", informou o emblema presidido por Rui Costa, em comunicado no sítio oficial das 'águias' na Internet.

O Tribunal da Relação confirmou a condenação da APCVD, que já transitou em julgado e, além de ter determinado uma partida à porta fechada no Estádio da Luz, em Lisboa, multou o Benfica em 150.000 euros.

"O clube esgotou todos os meios de recurso legalmente disponíveis, sustentando sempre que cumpriu integralmente os deveres que sobre si impendiam e que implementou todas as medidas razoavelmente exigíveis para prevenir este tipo de ocorrências", recordaram os 'encarnados'.

O Benfica considera ter implementado todas as medidas ao seu alcance para impedir a entrada e utilização de pirotecnia no recinto, incluindo apertadas revistas nos acessos, mecanismos reforçados de segurança e sucessivos alertas dirigidos aos adeptos antes e durante os jogos.

"Estes argumentos, porém, não mereceram acolhimento da APCVD nem das instâncias para as quais foi possível recorrer. Interditar um estádio na sua totalidade é, além de injusto na sua génese, uma medida manifestamente desproporcionada, que lesa o desporto, penaliza o clube e prejudica dezenas de milhares de sócios e adeptos cumpridores, totalmente alheios aos comportamentos em causa", prosseguiu.

As 'águias' preferiam uma sanção só sobre os setores onde a pirotecnia foi utilizada, através da sua interdição ou redução da respetiva lotação, a exemplo do critério seguido pela UEFA em partidas de provas europeias.

"O Benfica manifesta ainda a sua profunda preocupação com o grave precedente que tal representa e que contrasta com a ausência de idênticas consequências em situações semelhantes verificadas noutros estádios, envolvendo outros clubes e adeptos que não os do Benfica", lamentou, estranhando ser "o único alvo da aplicação de uma sanção desta natureza".

O jogo de suspensão determinado pela APCVD deverá ser cumprido na receção ao promovido Académico de Viseu, no fim de semana de 08 e 09 de agosto, na jornada inaugural da edição 2026/27 da I Liga.

"O clube continuará a desenvolver todos os esforços para impedir a utilização de pirotecnia no seu estádio e para garantir as mais elevadas condições de segurança nos eventos que organiza", finalizou.