Divulgados os jogos de preparação no estágio em Lousada

Dando seguimento aos trabalhos de pré-temporada, o Marítimo parte, amanhã, para Lousada, onde vai encetar um estágio até ao 17 de Julho.

Durante este período a formação orientada por Mitchell van der Gaag, quer está de regresso à I Liga, vai realizar três jogos de preparação com equipas da II Liga. O primeiro jogo será no sábado, dia 11 de Julho, frente à Académica de Coimbra, recém promovida à II Liga. No dia 14 vai o Marítimo defrontar o Lusitânia de Lourosa, para terminar o ciclo de jogos de preparação com o Leixões a 17 de Julho.

De regresso à Madeira e durante este mês de Julho, o Marítimo tem agendados jogos com a AD Camacha (22 de Julho), AD Machico (25 de Julho) e Estrela da Calheta (29 de Julho), tudo formações regionais que vão estar a disputar o Campeonato de Portugal nesta temporada.