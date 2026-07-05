Montenegro vai a Dallas assistir ao jogo Portugal-Espanha

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol contra Espanha, que se disputa na segunda-feira em Dallas, nos Estados Unidos da América, adiantou hoje fonte oficial do gabinete do chefe do executivo.

De acordo com fonte oficial, Luís Montenegro estará na segunda-feira em Dallas para assistir ao jogo da seleção portuguesa, marcado para as 14:00 hora local (20:00 em Portugal continental).

Por essa razão, e ao contrário do que estava previsto no programa divulgado na sexta-feira, o também presidente do PSD não estará na abertura das jornadas parlamentares da AD, que se realizarão com o CDS-PP, em Cascais (distrito de Lisboa), às 14:30.

Contudo, a mesma fonte adiantou que o primeiro-ministro mantém a sua participação na cimeira da NATO, que decorre terça e quarta-feira em Ancara, capital da Turquia.

Na fase de grupos, Portugal terminou o Grupo K na segunda posição, atrás da Colômbia, e derrotou a Croácia nos 16 avos de final, enfrentando agora a Espanha nos oitavos de final desta competição.

Luís Montenegro já assistiu ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, e ao último contra a Croácia, que decorreu em Toronto, Canadá, no passado dia 01.

Esta última presença foi criticada pelo Chega e pela IL, que visaram o chefe do executivo por ter estado fora do país numa época crítica dos incêndios.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal no Mundial de 2026, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia, que terminou empatado a zero e realizou-se em Miami, também nos Estados Unidos.

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, o primeiro com 48 seleções, começou em 11 de junho e vai decorrer até 19 de julho, dia da final, com jogos nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.