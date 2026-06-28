Portugal começa a preparar duelo com a Croácia em dia fechado

A seleção portuguesa de futebol inicia hoje a preparação para o jogo com Croácia, dos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, num dia fechado à comunicação social.

No dia seguinte ao empate frente à Colômbia (0-0), no encerramento do Grupo K, a formação orientada por Roberto Martínez realiza uma sessão de trabalho fechada aos jornalistas, como é habitual no dia seguinte aos jogos, sendo esperado que os mais utilizados na partida de sábado realizem trabalho de recuperação.

Os restantes elementos às ordens do selecionador devem treinar com normalidade na sessão de trabalho que vai decorrer em Palm Beach, com os olhos postos já na formação croata.

Ao terminar o Grupo K no segundo lugar, com cinco pontos, atrás dos colombianos, primeiros com sete, Portugal vai enfrentar o segundo classificado do Grupo L, atrás da líder Inglaterra e à frente do Gana, treinado por Carlos Queiroz, que também seguiu em frente.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.