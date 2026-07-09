Internacional inglês Jarell Quansah suspenso por dois jogos

O defesa inglês Jarell Quansah, expulso por cartão vermelho direto no encontro entre México e Inglaterra, dos 'oitavos' do Mundial2026 de futebol, disputado em 05 de julho, foi hoje suspenso pela FIFA por dois jogos.

Numa nota oficial, a Comissão Disciplinar da FIFA esclarece que a "suspensão será cumprida nos próximos jogos da seleção inglesa" no Mundial2026, que decorre nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

A sanção resulta de uma violação do artigo 14.º do Código Disciplinar da FIFA, que prevê a suspensão de jogadores e dirigentes por "conduta imprópria".

No Estadio Azteca, Quansah foi expulso após intervenção do videoárbitro (VAR) por uma entrada violenta sobre Gallardo.

Apesar de ter terminado o jogo em inferioridade numérica, a Inglaterra qualificou-se para os 'quartos' do torneio, ao vencer o coanfitrião México por 3-2.

No encontro que começou com uma hora de atraso devido às condições meteorológicas, Bellingham assinou um 'bis' em apenas dois minutos, aos 36 e 38, e Harry Kane marcou de penálti, aos 60, já depois de a Inglaterra ter ficado reduzida a 10 jogadores com a expulsão de Jarell Quansah, aos 54.

Julián Quiñones, aos 42 minutos, e Raúl Jiménez, também de grande penalidade, aos 69, mantiveram os mexicanos na luta até ao apito final.

Agora, nos quartos de final, a seleção orientada pelo alemão Thomas Tuchel vai defrontar a Noruega, que afastou o Brasil.