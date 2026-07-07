JPP defende estratégia regional para combate às pragas de ratos

Rafael Nunes apresentou um projecto de resolução que recomenda a elaboração de um plano estratégico para o combate e controlo às pragas de ratos.

O JPP lembra que esta não é uma proposta nova, justificada pelo facto de se verificar um crescimento descontrolado do número de ratos, na Madeira e no porto Santo.

A praga de ratos tem consequências graves para a saúde pública, o ambiente, devido ao uso excessivo de raticidas, afecta espécies protegidas, como a Freira da Madeira e tem consequências graves para a agricultura.

O combate à praga de ratos, que atinge áreas rurais mas também urbanas, deverá ser concertado, envolvendo freguesias, municípios e o Governo Regional.

Rafael Nunes considera necessário haver acções em simultâneo, porque não pode haver acções dispersas que acabam por não ter efeitos práticos.

O JPP defende um plano, com fundamentos científicos que seja suprapartidário e responda a um "fenómeno descontrolado" que está a afectar a Região.