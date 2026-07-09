Futuro da saúde exige compromisso e visão estratégica

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, afirmou esta quinta-feira, no Colégio dos Jesuítas, que o futuro da saúde exige um espírito de compromisso e visão estratégica entre todos os sectores da sociedade.

Na sessão de abertura da Conferência-Debate ‘Caminhos de Consenso e Compromisso para a Saúde em Portugal’, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), a governante destacou a captação e fixação de profissionais como uma prioridade partilhada, sublinhando a importância de carreiras valorizadas para combater o desafio da insularidade.

“A Madeira possui qualidade de vida, segurança e capacidade técnica para atrair talento nacional e internacional. O desafio está em transformar essas vantagens numa política consistente de fixação de profissionais”, referiu, citada em nota à imprensa.

A governante apontou ainda a transformação digital como pilar essencial, com destaque para o futuro Hospital Central e Universitário da Madeira e para o Registo de Saúde do Utente, plataforma electrónica em desenvolvimento que irá centralizar a informação clínica entre os setores público, privado e social. A governante realçou também a aposta contínua da Região na prevenção e na literacia em saúde.

A mesa de abertura do evento contou ainda com as intervenções do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, e do Presidente do CNS, Víctor Ramos.

O painel, dedicado à apreciação do documento do CNS, foi moderado por Herberto Jesus, Conselheiro para a região do CNS, e contou com a participação de Rosa Henriques de Gouveia, em representação da Universidade da Madeira, João Vares Luís, vice-presidente do conselho de administração do SESARAM, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Bruna Gouveia, directora regional da Saúde, e Ana Clara Silva, diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade. O programa prosseguiu com um espaço de debate aberto à plateia, focado nas prioridades essenciais de ação, conduzido conjuntamente por Víctor Ramos e Herberto Jesus.