Von der Leyen garante que a Europa está com Portugal no combate aos fogos

A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que "a Europa está com Portugal" no combate aos incêndios, depois de o Mecanismo de Proteção Civil da UE ter mobilizado meios de Itália e Espanha para a resposta aos fogos.

Numa publicação na rede social X, Ursula von der Leyen sublinhou que "118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ontem à noite" a Portugal e que, hoje, "aeronaves da #rescEU provenientes de Itália e ??spanha" se juntam ao combate em território português.

"A Europa está com Portugal e os seus cidadaos, que, uma vez mais, fazem face a devastadores incêndios florestais", destacou.

Referindo-se à mobilização dos meios assegurados no âmbito daquela rede do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), von der Leyen afirmou que o apoio representa "solidariedade em ação".

A rede rescEU faz parte do mecanismo europeu, funcionando como uma reserva estratégica de meios para dar resposta a situações de emergência que são coordenadas pelo instrumento europeu quando um país faz um pedido de ajuda.

Itália enviou hoje dois aviões anfíbios Canadair do Corpo Nacional de Bombeiros, segundo o Departamento de Proteção Civil de Itália num comunicado.

Espanha disponibilizou na sexta-feira um de dois aviões Canadair solicitados por Portugal no âmbito do acordo de assistência existente entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o mecanismo da UE.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na sexta-feira que Portugal acionou o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios.

Quando um país faz um pedido de assistência no âmbito do mecanismo europeu, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência mobiliza o destacamento de apoio através de uma ligação direta com as autoridades nacionais de proteção civil.