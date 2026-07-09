Miro Freitas regressa a Jersey com concerto já esgotado

O artista madeirense, Miro Freitas, actua amanhã, dia 10 de julho, no Tamba Bowl.

O concerto do artista organizado pelo Luso Events Jersey tendo como o responsável, o madeirense,Tiago Ramos, já está esgotado há algumas semanas, sendo que as portas abrem às 18h30.

O DIÁRIO falou com o artista Miro Freitas que esteve a actuar no passado fim de semana, em Londres, na primeira edição do Madeira Festival em Purley. O artista disse que regressar a Jersey é sempre um momento muito especial na sua carreira.

“É uma terra que ocupa um lugar muito importante no meu coração, não apenas pelos espetáculos, mas sobretudo pelas pessoas que lá vivem”, explicou.

“A comunidade portuguesa de Jersey sempre me recebeu com um carinho imenso e fez-me sentir em casa desde a primeira vez que ali atuei. Ao longo dos anos, criaram-se laços de amizade, respeito e gratidão que levarei para toda a vida. Tenho a certeza de que uma parte do meu percurso e do meu crescimento como artista também se deve ao apoio incondicional desta comunidade, que sempre acreditou em mim e acompanhou a minha caminhada. É, por isso, um enorme orgulho regressar a esta linda ilha e encontrar a sala completamente esgotada. Mais do que um espetáculo com casa cheia, sinto que é um reencontro com pessoas que guardo com muito carinho no coração e que fazem parte da minha história”, referiu.

Miro Freitas explicou que volta a subir ao palco com a mesma humildade, dedicação e emoção de sempre, para retribuir, através da música, todo o amor que Jersey me tem dado ao longo destes anos.

Disse que “a todos os que estarão presentes, o meu mais sincero obrigado. "Este regresso tem um significado muito especial para mim.”

Miro Freitas tem actuado para as mais diversas comunidades portuguesas no mundo, desde os Estados Unidos, Canada, África do Sul, Venezuela, França, Luxemburgo, Austrália, Reino Unido, Alemanha, entre outras.