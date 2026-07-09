Cristiano Ronaldo é o futebolista com mais derrotas no Campeonato do Mundo?

Portugal e Cristiano Ronaldo despediram-se do Campeonato do Mundo 2026 perante o ‘amargo’ da derrota frente à Espanha em mais uma desilusão lusa na maior competição de selecções que se realiza de quatro em quatro anos.

Tal como a selecção portuguesa, Cristiano Ronaldo, estrela mais cintilante da comitiva de Portugal, o Mundial 2026 esteve bem longe de ser brilhante. Apesar do pouco brilhantismo de CR7 na competição, a verdade é que, mesmo assim, o craque madeirense marcou pela primeira vez em fases a eliminar, ao converter penálti contra a Croácia.

Em seis presenças num Campeonato do Mundo – é o único futebolista que marcou nas seis edições - Ronaldo apenas por duas vezes passou dos oitavos: em 2006, quando Portugal chegou ao quarto lugar, e em 2022, quando nos dois jogos a eliminar foi suplente de Gonçalo Ramos. Em 2014, no Brasil, a selecção não passou da fase de grupos.

Em nove jogos de oitavos de final ou mais à frente, CR7 somou então 659 minutos sem marcar ou assistir. Desses nove, Portugal só venceu dois nos 120 minutos.

Ora, logo após o jogo com a Espanha começaram logo a surgir a informação em vários sites de que Cristiano Ronaldo tinha-se tornado o futebolista com mais derrotas em mundiais. Mas será que é mesmo assim?

A verdade é que o fim da participação de Cristiano Ronaldo em mundiais – o próprio jogador tinha dito que este era o seu último Campeonato do Mundo- fica marcado por um recorde que certamente CR7 não desejava ter no seu brilhante currículo. É que nenhum jogador perdeu mais jogos do que o capitão de Portugal em fases finais. O avançado português de 41 anos é agora, ainda que de forma partilhada, o futebolista com mais derrotas de sempre na competição.

Em 27 jogos, Ronaldo perdeu 8 dos 27, igualando Antonio Carbajal (México entre 1950 e1962), Myung-bo Hong (Coreia do Sul entre 1990 e 2002), Heung-min Son (Coreia do Sul entre 2014 e 2026) e ainda Matthew Leckie (Austrália entre 2014 e 2026). Venceu outros 12 e empatou 7.

Antes de Espanha em 2026, Cristiano tinha perdido no Mundial 2022 com Marrocos (0-1, quartos de final) e Coreia do Sul (1-2, fase de grupos). Na edição de 2018 perdeu com o Uruguai (1-2) nos oitavos de final, em 2014 não passou da fase de grupos tendo sido goleado pela Alemanha (0-4) e em 2010 foi afastado pela Espanha também nos oitavos (0-1). Por fim, na estreia em 2006, França ganhou nas meias-finais (1-0) e Portugal voltou a perder no jogo do terceiro/quarto lugar com a Alemanha (1-3).

Por outro lado, Lionel Messi, com que disputou a Bola de Ouro durante décadas, é o jogador mais vitorioso de sempre em Campeonatos do Mundo. O avançado argentino soma 20 vitórias, mais três do que Klose e quatro do que Cafu

Apesar de mais uma participação decepcionante, Ronaldo deixa, contudo, o Mundial 2026 com o nome inscrito, por bons motivos, na história do torneio. Ultrapassou Eusébio como melhor marcador de sempre em fases finais com 11 golos no total.