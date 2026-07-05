Cristiano Ronaldo confirma: "Vai ser o meu último Mundial"

Cristiano Ronaldo foi, esta tarde, o rosto escolhido pela Selecção Nacional para a antevisão ao Portugal-Espanha, dos oitavos-de-final do Mundial'2026, agendado para segunda-feira, às 20h00. Ao lado do seleccionador Roberto Martínez, o capitão português deixou a revelação que tem estado no ar há vários dias: esta será, definitivamente, a sua última participação numa fase final de um Campeonato do Mundo.

Questionado sobre o significado especial deste torneio e sobre o duelo histórico com Messi, o futebolista madeirense respondeu com humor e depois com clareza. Disse que o que fica de uma carreira longa são as pessoas e os momentos partilhados com quem trabalha ao seu redor, contando até uma história com uma assistente de bordo argentina durante a viagem da selecção. Foi nesse contexto, falando sobre viver o momento sem pensar no amanhã, que confirmou que este será o seu derradeiro Mundial. "Vai ser o meu último Mundial, sim. É desfrutar", disse o jogador.

Ao longo da conferência, Ronaldo insistiu na ideia de que já não sente necessidade de provar nada e que encara a competição com serenidade. Disse considerar-se plenamente realizado, tanto a nível pessoal como na Selecção, e afirmou que o objectivo é aproveitar cada dia sem colocar sobre si próprio a pressão de ter de vencer o troféu que ainda lhe falta.

Sobre a possibilidade de ser suplente ou substituído ao longo do jogo, o avançado do Al-Nassr foi directo: garantiu que essa discussão o acompanha desde que se estreou pela Selecção, aos 18 anos, e que continuará a dar o corpo e a alma à equipa, jogando ou não. Considerou ainda "perda de tempo" insistir sempre na mesma pergunta, preferindo focar-se na exibição do dia seguinte.

Questionado sobre a pulseira usada pelo grupo, com os nomes de todos os jogadores, Ronaldo explicou que a iniciativa nasceu logo no início da competição como forma de manter viva a união em torno de Diogo Jota. Destacou também a forte carga emocional deste Mundial, referindo ter cruzado adeptos de outras seleções, como Venezuela e Colômbia, visivelmente emocionados ao vê-lo, e afirmou que esse é o Mundial que mais recordará pela paixão demonstrada pelas pessoas.

Perguntado sobre como lida com o escrutínio constante à sua titularidade, respondeu com ironia que há mais de duas décadas tentam "acabar" com ele mas que já perceberam que não vale a pena. Disse ainda que valoriza sobretudo o carinho de quem lhe é fiel e que despreza o resto, considerando que faz parte do jogo e que aprendeu, sobretudo depois dos 40 anos, a relativizar as críticas e a crescer com elas.

Sobre o adversário de amanhã, Cristiano Ronaldo reconheceu ter uma relação de grande afecto com Espanha, país onde tem casas e negócios e onde a mulher, Georgina Rodríguez, é natural. Considerou a selecção espanhola favorita "no papel", por ter mais títulos, mas apontou factores como o desgaste físico e as lesões como possíveis vantagens para Portugal. Elogiou o talento de Lamine Yamal, dizendo que o vê como um jogador com um futuro brilhante, mas escusou-se a fazer prognósticos individuais, preferindo destacar a força colectiva da equipa espanhola. Questionado sobre uma eventual meia-final frente à França, recusou antecipar cenários, sublinhando que o foco está inteiramente no jogo de amanhã.