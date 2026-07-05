Seleccionador espanhol preferia não ter Cristiano Ronaldo em campo

O selecionador da Espanha, Luis de la Fuente, afirmou hoje que preferia que Cristiano Ronaldo não jogasse na partida dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, referindo que é um dos melhores jogadores da história.

"Sou admirador do Cristiano e de pessoas como ele, com caráter e ambição. Um exemplo para todos. Com o talento e a classe que tem em qualquer momento ele pode decidir um jogo. Preferia que não jogasse, mas acredito que vai jogar e vamos desfrutar de um dos melhores jogadores da história e tentaremos ser superiores a ele e a eles", disse em conferência de imprensa no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos, que será o palco da partida. O selecionador espanhol salientou que nenhuma equipa pode estar descansada quando enfrenta um jogador como Ronaldo, mas acredita na qualidade da sua equipa para o travar. "Com o Cristiano nunca se pode estar tranquilo. Este tipo de futebolistas, tão geniais, não se pode dar nada, mas tenho confiança nos nossos defesas. Vamos ver nesta luta quem tem mais poder, eu acredito que vamos controlar todas estas situações", defendeu.

Luis de la Fuente salientou que Espanha e Portugal são duas seleções com características muito semelhantes, manifestando o desejo de ver a seleção lusa mais preocupada com a formação espanhola. "Portugal é uma grandíssima equipa. Queremos que eles estejam mais ocupados connosco, mas vamos tentar trava-los quando não tivermos a bola. Tenho muita confiança em todos os jogadores. São duas equipas com características muito similares, que procuram recuperar rapidamente recuperar a bola e que gostam de ter o domínio da bola. Vai ser um jogo de detalhes. Com tantos jogadores tão bons em campo, qualquer um pode decidir", defendeu.

O selecionador espanhol, que também elogiou a qualidade de Nuno Mendes, lembrou que o jogo de segunda-feira é uma eliminatória a decidir, sem margem de erro. "Não é uma jornada, amanhã [segunda-feira] é uma final e pode ser o último jogo. É uma competição progressiva, mas imediata. Temos margem para melhorar e queremos ser um pouco melhores no próximo jogo," frisou.

Luis de la Fuente deixou ainda elogios ao jovem a Lamine Yamal, garantindo que o extremo do FC Barcelona está a trabalhar muito bem e que gosta de jogos desta dimensão. "O Lamine está cada vez mais motivado, gosta deste tipo de jogos e de estar no foco. Tem de ter zero de ansiedade e 100 por cento de motivação. Está a treinar bem e tem um grande nível futebolístico. Pode ser um grande jogo para ele, reúne todos os ingredientes para que assim o seja", defendeu.

O selecionador, que confessou gostar de alinhar com laterais ofensivos e extremos, referiu ainda que não sabe bem a situação de Nico Williams, extremo que se lesionou no decorrer do torneio, mas que já está a trabalhar com o grupo. "O jogo é que vai dizer se tem minutos, depende. Tem as limitações normais de quem vem de lesão e teve afastado alguns dias, por isso vamos ver", referiu.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, com arbitragem do inglês Anthony Taylor, e tem início agendado para as 14:00 (20:00). O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.