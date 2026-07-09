JSD pede reflexão sobre papel da sociedade na Protecção Civil

A JSD Funchal, através do Núcleo de Freguesia de São Gonçalo, visitou, no passado fim-de-semana, o Serviço Regional de Protecção Civil.

Recebidos pelo presidente da entidade, Richard Marques, os jovens sociais-democratas tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Serviço, que consideram ser “uma unidade de excelência cuja evolução resulta da aposta contínua do Governo Regional. É a tradução de uma prioridade política que hoje produz efeitos práticos ao nível da capacidade de resposta”.

Durante a visita, Richard Marques destacou a forte aposta na formação da população, referindo que o Serviço Regional de Protecção Civil promove acções de primeiros socorros dirigidas à Administração Pública, funcionários municipais e estabelecimentos de ensino, bem como cursos gratuitos de Suporte Básico de Vida (SBV), desenvolvidos em parceria com o SESARAM.

Outro dos temas abordados foi o papel dos bombeiros, considerados “o principal agente da Protecção Civil”. Nesse âmbito, a JSD enalteceu o investimento na qualificação dos corpos de bombeiros da Região, com especial destaque para o Corpo de Bombeiros do Porto Santo.

“A Protecção Civil tem sido uma prioridade para o Governo Regional”, sublinha a JSD, recordando que esta é uma das áreas cujo orçamento mais cresceu nos últimos anos, traduzindo-se no reforço dos meios, na sua adequação às especificidades da Madeira, na qualificação dos profissionais e na preparação da população.

Os jovens sociais-democratas defendem ainda que a visita “deve fazer reflectir sobre a necessidade cívica de todos sermos, também, agentes de Protecção Civil”.