Protecção Civil recomenda cuidados redobrados devido ao aumento do calor

Face ao aumento das temperaturas na Região, o Serviço Regional de Protecção Civil, em conjunto com a Autoridade de Saúde Regional, apelam à população para a adopção de comportamentos preventivos.

Face ao tempo quente esperado, as autoridades sublinham a importância de evitar a exposição prolongada ao sol e da redução de actividades ao ar livre durante os períodos de maior calor.

Entre as principais recomendações está a manutenção de uma hidratação frequente, privilegiando a ingestão de água ou sumos naturais, e o evitar de bebidas alcoólicas. É igualmente aconselhado o uso de vestuário leve e de cores claras, bem como a preferência por refeições ligeiras distribuídas ao longo do dia.

As autoridades recomendam ainda que se evitem esforços físicos intensos sob exposição solar directa e que se procurem ambientes frescos, sobretudo nas horas de maior calor. Em casa, sugere-se manter persianas ou cortinas fechadas durante o dia e ventilar os espaços durante a noite, de forma a reduzir a temperatura interior.

A protecção dos grupos mais vulneráveis, como as crianças, idosos, grávidas e trabalhadores ao ar livre, é realçada como prioritária.

Madeira sob aviso amarelo devido ao calor até sexta-feira A Madeira estará sob aviso amarelo devido ao tempo quente até sexta-feira.

De realçar que a Madeira está sob aviso amarelo devido ao tempo quente até sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso abrange a costa norte, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, estando em vigor entre as 9h00 de quinta-feira, 2 de Julho, e as 21h00 de sexta-feira, 3 de Julho.