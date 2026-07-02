Rutura Transatlântica

Assiste-se hoje a uma transformação profunda da relação entre Donald Trump e a Europa. Trump tornou se o único Presidente dos EUA que, de forma reiterada, ameaçou retirar o país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto desencadeava frentes simultâneas de guerra comercial com vários Estados. Esta combinação de imprevisibilidade e confrontação projeta o no sistema internacional como um transgressor das normas e um agente de rutura face à ordem convencional, com impacto direto na forma como Washington se posiciona perante o continente europeu.

No que respeita à Europa, Trump impôs um regime tarifário de particular severidade, alterando de forma profunda a relação transatlântica e introduzindo uma lógica de pressão económica que rompe com décadas de previsibilidade diplomática. A Casa Branca chegou, em várias ocasiões, a manifestar interesse na aquisição da Gronelândia, gesto amplamente interpretado como demonstração de unilateralismo e de instrumentalização geopolítica do Ártico, revelando uma visão transacional das relações com os aliados europeus.

Como se isso não bastasse, na 61.ª Conferência de Segurança de Munique, realizada em fevereiro de 2025, o vice presidente J. D. Vance acusou os europeus de se afastarem dos valores democráticos. Em outros discursos feitos na mesma conferência, a delegação norte americana manteve um tom crítico em relação à União Europeia e aproximou-se da retórica adotada pelos governos da Hungria e da Eslováquia, à data.

Este enfoque da administração Trump revela fragilidades que importa salientar. Em primeiro lugar, os governos nacionais soberanistas que Washington procura valorizar são, na sua maioria, Estados de pequena dimensão, com capacidade limitada para influenciar as grandes orientações estratégicas europeias. Em segundo lugar, vários partidos de extrema direita europeus mantêm uma proximidade política mais acentuada com Moscovo do que com Washington. A este quadro acrescem as sucessivas humilhações públicas dirigidas por Trump a líderes europeus e a sua reiterada disposição para questionar fronteiras e equilíbrios políticos no continente europeu, fatores que intensificam a perceção de instabilidade e alimentam a desconfiança transatlântica.

Em suma, a atuação de Donald Trump abriu uma rutura profunda no vínculo transatlântico, marcada pela imprevisibilidade, pela confrontação económica e pela desvalorização das instituições europeias. Entre tarifas, gestos unilaterais e elogios a governos nacional soberanistas, a confiança euro atlântica foi seriamente abalada. Face a este cenário, a Europa vê se obrigada a reforçar a sua capacidade de ação autónoma para reduzir vulnerabilidades num contexto internacional cada vez mais volátil.