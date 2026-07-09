JPP exige construção de bancadas no Campo de Futebol do Porto da Cruz

O JPP defendeu hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, a construção de bancadas no Campo de Futebol do Porto da Cruz, através de um projecto de resolução apresentado pela deputada Jéssica Teles. A parlamentar recordou que a intervenção foi a proposta vencedora do Orçamento Participativo da Madeira de 2022, mas continua por concretizar.

Na apresentação da iniciativa, Jéssica Teles lamentou que “mais de quatro anos depois continua tudo exactamente na mesma”, apesar de a obra ter sido escolhida pela população. A deputada sublinhou que o campo representa um investimento público de vários milhões de euros, mas continua sem oferecer condições adequadas aos espectadores. “Esta obra continua incompleta porque nem quem se desloca para assistir aos jogos encontra um local condigno”, afirmou.

A parlamentar criticou ainda as condições em que os adeptos acompanham as competições, salientando que “não faz sentido que estas pessoas assistam aos jogos de futebol expostas ao sol, à chuva e ao vento, quando existe uma solução aprovada pela própria população”. Para a deputada, a concretização da obra representa também o cumprimento de um compromisso assumido com os cidadãos através do Orçamento Participativo.

Segundo Jéssica Teles, apesar do montante investido na infra-estrutura, o espaço destinado à instalação de bancadas permanece em terra batida e com inclinação, situação que considerou inadequada e potencialmente perigosa para os espectadores. A parlamentar chamou ainda a atenção para o facto de muitos adeptos recorrerem a soluções improvisadas para acompanhar os encontros, utilizando paletes de madeira como assentos.

Na discussão da proposta, a deputada do PSD Cláudia Gomes reconheceu a necessidade da construção das bancadas no Porto da Cruz, mas considerou que existem investimentos mais urgentes no concelho de Machico, apontando o Pavilhão de Machico como uma prioridade.

Já o deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, criticou o facto de o Parlamento voltar a discutir intervenções em campos de futebol, defendendo uma maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos. Num tom bem-humorado, afirmou que o JPP parece querer ver a Madeira “coberta de campos de futebol” e que para o PSD “há sempre tempo” para este tipo de investimentos, rematando: “Ainda bem que não organizais um Mundial de futebol.”

Num registo mais sério, o liberal considerou que, independentemente do desfecho da votação, o projecto acabará por ser reformulado sem que a situação se altere substancialmente. “Vai ficar tudo na mesma”, afirmou, acrescentando que este tipo de processos contribui para o descrédito da actividade política. “Depois admiram-se que as pessoas não acreditem na seriedade dos políticos”, concluiu.

Pelo PS, Vítor Freitas aproveitou o debate para recordar outras promessas que, segundo o partido, continuam por concretizar. O deputado instou o JPP a apresentar novos projectos de resolução sobre investimentos anunciados pelo Executivo regional e que permanecem por executar, apontando como exemplo a ligação ao Curral das Freiras. O socialista sustentou que não faltam matérias que justificariam iniciativas semelhantes por parte da oposição.

Por seu turno, o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos considerou que a recomendação apresentada pelo JPP perde oportunidade, uma vez que o processo relativo à construção das bancadas já se encontra em desenvolvimento. O líder parlamentar social-democrata defendeu que a vontade expressa pelos cidadãos através do Orçamento Participativo deve ser respeitada, mas explicou que o projecto tem exigido ajustamentos técnicos, financeiros e jurídicos para permitir a sua concretização. Segundo o deputado, o clube tem sido envolvido na definição da solução final e a intervenção mantém-se nos planos do Governo Regional.

Jaime Filipe Ramos aproveitou a discussão para desafiar o deputado Paulo Alves a falar das obras por concretizar no concelho de Santa Cruz, considerando que o debate não deve limitar-se aos investimentos cuja execução depende do Governo Regional.

Jaime Filipe Ramos afirmou que o PSD não contesta a necessidade da obra, mas criticou aquilo que classificou como uma "instrumentalização política" de um projecto que, segundo disse, já se encontra em fase de desenvolvimento.

O projecto de resolução do JPP recomenda ao Governo Regional que avance com a construção das bancadas no Campo de Futebol do Porto da Cruz, dando execução a uma proposta anteriormente escolhida pelos cidadãos através do Orçamento Participativo da Madeira.