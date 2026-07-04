Casa cheia rende-se novamente a Pedro Sampaio

Foi ao som de uma explosão de luzes, efeitos visuais e muita energia que Pedro Sampaio subiu, na noite deste sábado, ao palco principal do Summer Opening, encerrando a 12.ª edição do festival perante um Parque de Santa Catarina completamente lotado.

O DJ e cantor brasileiro, um dos artistas mais aguardados do cartaz, não demorou a conquistar o público. Desde as primeiras batidas, milhares de pessoas cantaram, dançaram e acompanharam os maiores êxitos da sua carreira e transformaram o recinto num autêntico baile funk.

As coreografias, marca registada das suas actuações, voltam a ser um dos momentos altos da noite, com muitos festivaleiros a reproduzirem os passos de dança enquanto outros registavam cada instante com os telemóveis.

Das primeiras às ultimas filas do anfiteatro no coração da cidade, a emoção era evidente.

Houve ainda espaço para uma homenagem a Luís Jardim, músico e produtor madeirense que faleceu a 4 de Julho do ano passado.

Depois de três dias de concertos, calor intenso e milhares de festivaleiros a passarem pelo Parque de Santa Catarina, coube a Pedro Sampaio fechar uma edição marcada por grandes nomes da música urbana e pela forte adesão do público. A actuação voltou a confirmar o Summer Opening como um dos principais festivais de música da Madeira.