Fan Zone do DIÁRIO cheia de expectativa para ver o ‘mata-mata’ frente à Croácia

Bandeiras, cachecóis, bonés e camisolas tomam conta da Praça da Restauração, onde a Fan Zone do DIÁRIO, organizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, recebe cada vez mais adeptos.

A menos de meia hora do início do primeiro jogo a eliminar de Portugal neste Mundial’2026, famílias e grupos de amigos chegam já vestidos com as cores da Selecção Nacional, na expectativa do confronto desta noite com a Croácia.

A equipa das ‘quinas’ chega a esta fase depois de ter fechado o Grupo K no segundo lugar, com cinco pontos, atrás da Colômbia, que somou sete. O percurso português no grupo incluiu um empate com a República Democrática do Congo (1-1), uma goleada ao Uzbequistão (5-0) e um novo empate, desta vez frente aos colombianos (0-0).

O adversário desta noite é a Croácia, segunda classificada do Grupo L, que começou a sua participação com uma derrota diante da Inglaterra (4-2), mas recuperou com vitórias sobre o Panamá (1-0) e o Gana (2-1), este último orientado por Carlos Queiroz.

Apesar de Portugal ter um histórico favorável nos confrontos directos, ou seja, sete vitórias, dois empates e uma derrota, esta será a primeira vez que as duas selecções se cruzam numa fase final de um Mundial. O jogo chega, ainda por cima, num momento em que os adeptos não escondem alguma insatisfação com o rendimento da equipa.

“Espero que Portugal ganhe, mas não sei, estou dividida”, disse Rita Silva, uma das adeptas presentes na Fan Zone do DIÁRIO.

“Sei que o Ronaldo consegue fazer melhor, vamos torcer para que Portugal ganhe, mas também já temos visto grandes selecções a caírem nos dezasseis avos”, referiu Pedro Freitas, outro adepto.

Entretanto, a Fan Zone deverá continuar a receber mais público nos próximos minutos, à medida que cresce a expectativa em torno do jogo da selecção das quinas.