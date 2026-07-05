China e Rússia efectuam este mês exercícios militares conjuntos

A China anunciou hoje que vai realizar, durante este mês, os seus exercícios navais anuais com a Rússia, desta vez ao largo da costa chinesa, seguindo-se patrulhas conjuntas numa zona não especificada do oceano Pacífico.

Os dois países mantêm uma importante parceria diplomática e económica, reforçada pela vontade comum de apresentar uma alternativa ao que consideram ser a predominância dos Estados Unidos na ordem mundial.

A China e a Rússia realizam há vários anos exercícios militares conjuntos, atualmente acompanhados com desconfiança por vários países, sobretudo ocidentais, no contexto da guerra na Ucrânia.

As marinhas dos dois países vão realizar os exercícios "Joint Sea-2026" "nos espaços aéreo e marítimo ao largo de Qingdao", importante porto militar e estância balnear no leste da China, indicou o Ministério da Defesa chinês.

"No final deste exercício conjunto, parte das forças dos dois países participará numa patrulha marítima conjunta numa zona marítima do oceano Pacífico", acrescentou o ministério, em comunicado.

Segundo o documento, a iniciativa "visa responder em conjunto aos desafios de segurança e preservar a paz e a estabilidade na região", sem especificar a dimensão dos meios militares envolvidos.

Os exercícios realizam-se cerca de dois meses depois da visita do Presidente russo, Vladimir Putin, à China.

Na ocasião, o chefe de Estado russo classificou o nível das relações bilaterais como "sem precedentes", enquanto o Presidente chinês, Xi Jinping, as descreveu como "inquebrantáveis".

Os exercícios "Joint Sea-2026" entre as marinhas da China e da Rússia realizam-se desde 2012.

A edição de 2025 decorreu nas proximidades de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, tendo sido igualmente seguida por patrulhas conjuntas no oceano Pacífico.

A China nunca condenou a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, mas tem apelado à realização de negociações de paz.

As capitais ocidentais acusam regularmente Pequim de prestar a Moscovo um apoio económico essencial ao esforço de guerra russo.