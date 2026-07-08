Câmara Municipal de Machico reforça protecção da frente marítima

A Câmara Municipal de Machico informa que, na sequência da operação de dragagem do Porto de Recreio da Boa Ventura, no concelho de Santa Cruz, estabeleceu contactos e articulou com a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira a possibilidade de reaproveitar o material pétreo resultante daquela intervenção na frente marítima da Baía de Machico.

"Após análise técnica, verificou-se que o calhau-do-mar a remover apresenta características compatíveis com o material existente na praia de calhau de Machico, constituindo uma oportunidade para reforçar as defesas naturais daquela faixa costeira", informa em nota à imprensa.

Na sequência desta articulação institucional, foi acordado que o referido material será depositado na frente marítima de Machico, mais concretamente na zona em frente ao estabelecimento de restauração, situado na Praia de São Roque.

Adianta que esta intervenção tem como principal objectivo contrariar a progressiva perda de calhau que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos, fenómeno que tem contribuído para o avanço das areias e para a diminuição da capacidade de protecção natural da orla costeira. Simultaneamente, conforme acrescenta, permitirá reforçar a segurança daquele troço litoral, particularmente afectado pelos temporais ocorridos durante o último inverno.

O município entende que esta solução constitui um excelente exemplo de valorização de recursos e de cooperação institucional, permitindo que um material proveniente de uma operação de dragagem seja reaproveitado em benefício da protecção costeira de Machico, numa lógica de sustentabilidade ambiental, economia circular e adaptação às dinâmicas naturais do litoral.

A Câmara Municipal de Machico reconhece que a época do ano em que esta intervenção decorre poderá não ser a mais conveniente para os utilizadores da Praia de São Roque. Contudo, esclarece que este tipo de operações de dragagem, promovidas pela APRAM, ocorre, em média, de quatro em quatro anos, sendo habitualmente realizado nesta altura do ano, em função das condicionantes técnicas e operacionais associadas.

Acresce que, neste caso concreto, a disponibilidade deste tipo de material constitui uma oportunidade excepcional, cuja concretização dificilmente seria possível noutro momento. Por essa razão, o município considerou prioritário aproveitar esta intervenção para reforçar as defesas naturais da baía.

Os trabalhos terão início no dia 9 de Julho, prevendo-se uma duração máxima de 10 dias, prazo que poderá ser ajustado em função das condições meteorológicas e operacionais.

A operação será integralmente coordenada pela APRAM e decorrerá de forma faseada, estando previstas todas as medidas necessárias para minimizar eventuais impactos. Não são expectáveis constrangimentos significativos para os utilizadores da Praia de São Roque, procurando-se compatibilizar, tanto quanto possível, a execução dos trabalhos com a normal utilização daquele espaço balnear.

A Câmara Municipal de Machico agradece à APRAM a disponibilidade demonstrada e a colaboração institucional prestada, que tornou possível concretizar esta solução. Por fim, diz que o município reafirma, assim, o seu compromisso de continuar a desenvolver medidas de protecção e valorização da frente marítima do concelho, salvaguardando a segurança das pessoas e preservando um dos mais importantes espaços balneares de Machico para as gerações presentes e futuras.