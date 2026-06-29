Diogo Gualter expõe no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal e o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) convidam o público para a inauguração da exposição fotográfica 'Da Laurissilva ao Cosmos', de Diogo Gualter, a realizar-se no próximo dia 4 de Julho, pelas 16h00, na Galeria A2 do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Patente ao público até 5 de Setembro, a mostra apresenta um conjunto de fotografias captadas na Madeira que estabelecem uma ligação visual entre a riqueza natural da floresta Laurissilva e a imensidão do universo.

Natural da freguesia da Boa Ventura, Diogo Gualter encontrou na fotografia a sua principal forma de expressão artística, desenvolvendo um percurso que alia a prática profissional à exploração das potencialidades criativas da imagem. A sua ligação à natureza madeirense e o interesse pela astronomia reflectem-se num trabalho fotográfico que procura revelar a beleza e os detalhes do mundo natural e do céu nocturno.

Entre florestas, montanhas e paisagens nocturnas, as imagens convidam o visitante a contemplar dois mundos unidos pela observação e pela descoberta. Através da paisagem e da astrofotografia, 'Da Laurissilva ao Cosmos' propõe uma viagem visual pela natureza terrestre e pelo cosmos, revelando detalhes muitas vezes invisíveis ao olhar humano e destacando a singularidade dos cenários naturais da Madeira.

A entrada é livre.