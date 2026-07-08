Forum Madeira transforma-se em 'Refúgio dos Sentidos' com lançamento do Open Call

O Forum Madeira acaba de anunciar o lançamento da Open Call em parceria com o Fractal. Esta iniciativa cultural desafia artistas emergentes e estabelecidos, a título individual ou em colectivo, a apresentarem propostas artísticas para uma exposição colectiva a realizar-se no Art in Forum.

Sob a premissa de que o Forum Madeira é um território que transcende a experiência comercial tradicional, o Open Call apresenta-se como uma plataforma de encontro e proximidade com a comunidade.

Segundo a presente edição adopta a temática 'Refúgio dos Sentidos', um conceito que reflecte a essência do espaço enquanto lugar de pausa, bem-estar e contemplação no quotidiano urbano contemporâneo.

A escolha artística e o acompanhamento dos candidatos estarão a cargo do prestigiado curador e artista multidisciplinar Tiago M. Rodrigues (aka Timeq). Licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) e com formação em Ilustração e Banda Desenhada pelo Ar.Co, Timeq traz para o projeto o seu percurso híbrido que cruza referências da arte urbana, do graffiti e da cultura visual contemporânea com uma abordagem profundamente intuitiva e emocional.

O projecto destaca-se pela sua abrangência e ecletismo, aceitando candidaturas em diversas áreas das artes visuais e plásticas, tais como: Pintura, desenho e ilustração; Escultura e instalação; Fotografia; Arte digital e Arte têxtil e Técnicas mistas.

O Open Call está aberta a todos os artistas de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, desde que maiores de 18 anos à data de submissão da candidatura. Serão privilegiadas propostas que dialoguem directamente com a relação entre o indivíduo e a cidade, a natureza e a experiência do espaço comum.

Cada artista individual ou colectivo artístico selecionado beneficiará de uma bolsa de criação no valor bruto de 500 euros, destinada a apoiar a produção, preparação, instalação e apresentação do respetivo projeto expositivo no âmbito do Art in Forum.

As candidaturas devem ser formalizadas de forma inteiramente digital até às 23h59 do dia 31 de Julho de 2026 (hora de Portugal). Os interessados deverão preencher o formulário oficial disponível no website do Forum Madeira. Para consultar o Regulamento completo da iniciativa e aceder ao formulário de inscrição, os candidatos devem visitar o site oficial do Forum Madeira.

A FRACTAL é uma entidade cultural do Funchal criada em 2019, é dedicada à criação contemporânea, à participação comunitária e à activação artística do território. Assume a cidade como palco vivo para experimentação, encontro e transformação, promovendo projectos multidisciplinares que cruzam artes visuais, música, dança, performance e práticas urbanas contemporâneas. Com uma actuação descentralizada, colaborativa e mutante, cria redes entre artistas, comunidades, instituições e agentes locais, ocupando espaços quotidianos e periféricos com programação cultural. Cultiva modelos democráticos de curadoria e produção e afirma-se como plataforma de criação, investigação e mediação cultural, comprometida com a sustentabilidade, a profissionalização do sector cultural madeirense e a construção de uma cidade mais participativa, vibrante e criativa.