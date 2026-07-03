Academia Sporting Funchal | CD 1.º Maio promove mais uma edição das 'Open Weeks'

A Academia Sporting Funchal / CD 1.º Maio vai organizar mais uma edição das ‘Open Weeks’, uma iniciativa que abre as portas do clube a crianças e jovens nascidos entre 2014 e 2022, cobrindo idades aproximadamente dos 4 aos 12 anos. O evento surge como uma oportunidade para os jovens atletas conhecerem de perto a metodologia de treino do Sporting Clube de Portugal e participarem em sessões conduzidas pela equipa técnica local.

As actividades vão dividir-se em dois períodos distintos, com a primeira semana a decorrer de 6 a 10 de Julho e a segunda de 13 a 17 de Julho. O objectivo da organização é proporcionar aos participantes uma experiência desportiva completa, focada na aprendizagem, no entusiasmo e no contacto directo com o reconhecido modelo de formação leonino.

Ao longo destas semanas, os treinos serão adaptados às diferentes idades e etapas de desenvolvimento de cada escalão. Segundo a academia, a iniciativa foi planeada para valorizar o crescimento desportivo dos mais novos num contexto que se pretende seguro, divertido e formativo, permitindo ao mesmo tempo que as famílias conheçam o projecto, a estrutura e a filosofia de trabalho desenvolvida diariamente.

A proposta do evento vai além da vertente estritamente futebolística, focando-se na descoberta, na integração e no desenvolvimento integral dos participantes através do desporto. A organização salienta que para os mais novos será uma oportunidade de aprender e crescer com a bola, enquanto os pais poderão acompanhar a dinâmica e os métodos aplicados pela academia.

A participação nas ‘Open Weeks’ requer uma pré-inscrição obrigatória, que deve ser feita através do formulário digital disponibilizado pela instituição em https://forms.gle/xnHKYN11R2NnFdvi7. Este processo visa assegurar a correcta distribuição dos atletas pelas semanas disponíveis e garantir a adequada preparação logística de todas as actividades agendadas.