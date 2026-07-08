Madeira terá 59 postos de lançamento de fogo-de-artifício na despedida de 2026

O espectáculo de fogo-de-artifício da passagem de ano 2026/2027 na Madeira contará com 59 postos de lançamento distribuídos entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, de acordo com uma resolução do Conselho do Governo publicada esta terça-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).

Do total de postos aprovados, 57 serão instalados no Funchal e dois na ilha do Porto Santo, assegurando a realização daquele que continua a ser um dos maiores cartões-de-visita turísticos da Região.

No Funchal, o plano prevê 27 postos no anfiteatro da cidade, distribuídos por locais estratégicos desde o Fortim do Lido à Barreirinha, passando por São Martinho, Tecnopolo, Jardim Botânico, São Gonçalo e Pináculo. A estes juntam-se 25 postos na frente-mar, entre o Cais 8 do Porto do Funchal e os pontões da Praia do Almirante Reis, onde poderão ser utilizados efeitos pirotécnicos e tecnológicos de alta precisão, bem como cinco plataformas de lançamento no mar: três a sul do Molhe da Pontinha e duas entre o Cais 8 e o Lazareto.

Já no Porto Santo, o espectáculo será assegurado por dois postos de lançamento, localizados no Miradouro da Portela e na extremidade sul do Cais Velho.

Na resolução, aprovada na reunião do Conselho do Governo de 2 de Julho, o Executivo regional sublinha que as Festas de Natal e Fim do Ano constituem "o maior cartaz turístico da Região Autónoma da Madeira", destacando que o espectáculo pirotécnico de 31 de Dezembro continua a ser a manifestação com maior projecção nacional e internacional, justificando a necessidade de "continuar, enriquecer e consolidar" este evento.

O diploma aprova igualmente o plano de localização dos postos de lançamento, permitindo mobilizar terrenos, estruturas e outros espaços, públicos e privados, tradicionalmente utilizados para a instalação do dispositivo pirotécnico que dá forma ao espectáculo de fim-de-ano, reconhecido mundialmente como um dos maiores do género.

A realização do espectáculo do fogo-de-artifício para as Festas do Fim do Ano 2026/2027 está integrada no lote 2 do concurso lançado pelo Governo Regional e em um encargo orçamental que ascende a 1.212.696 euros (acrescido de IVA).