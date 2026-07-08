Hugo Nunes é o novo líder parlamentar do CH

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia Legislativa da Madeira tem um novo líder. Hugo Nunes, que recentemente foi eleito presidente da estrutura regional do partido, substitui Miguel Castro.

A mudança já é do conhecimento do parlamento, pois consta em ofícios internos, mas no plenário de hoje Castro continuou a ocupar o lugar na primeira linha do hemiciclo.

O CH comunicou à presidente da Assembleia que Hugo Nunes passa a integrar a Comissão de Regimento de Mandatos e a Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político, também em substituição de Miguel castro que era o anterior líder do CH-Madeira.