Avião da SATA que divergiu para a Terceira permanece imobilizado para avaliação técnica

O avião da Azores Airlines que na terça-feira divergiu para a ilha Terceira, nos Açores, "após a deteção de odores não caracterizados a bordo", permanece imobilizado para realização de uma avaliação técnica, informou hoje fonte da empresa.

Fonte da companhia aérea açoriana SATA disse à agência Lusa que a aeronave "continua imobilizada" no Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, "devido à realização de uma avaliação técnica" para apurar a origem da ocorrência.

A SATA esclareceu na terça-feira que o avião da Azores Airlines, com destino a Toronto, no Canadá, divergiu para a ilha Terceira "após a deteção de odores não caracterizados a bordo". Estes odores são tecnicamente designados por "fumes" (em inglês), mas a fonte indicou que a avaliação técnica é que permitirá esclarecer o que realmente se passou e qual terá sido a sua origem, assegurando que não se tratou de "fumo", como referiu inicialmente à Lusa uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Segundo a Azores Airlines, o voo S4 323, com 136 passageiros e sete tripulantes a bordo, com partida de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e com destino a Toronto, divergiu para o Aeroporto das Lajes e a aeronave aterrou "normalmente, tendo os passageiros desembarcado de imediato".

Ainda de acordo com a empresa, foram acionados os protocolos de saúde previstos e foram transportados para o Hospital da Ilha Terceira a tripulação e uma passageira, indicando que todos "se encontram bem".

Devido ao incidente, a operação da Azores Airlines foi reajustada. "Os passageiros que viram seus planos de viagens afetados encontram-se reacomodados em voos de horário Ponta Delgada/Toronto, a realizar hoje e amanhã [quinta-feira]", indicou.

Na terça-feira, a SATA também explicou que a divergência do voo para o aeroporto mais próximo "é o procedimento recomendado" perante o tipo de ocorrência verificado.

Referiu, ainda, que, de acordo com os procedimentos de segurança aplicáveis, a aeronave permanecerá no Aeroporto das Lajes "até à conclusão das verificações técnicas necessárias e despiste do odor".

A companhia aérea açoriana desencadeou, entretanto, os procedimentos de assistência em terra e providenciou uma solução de transporte alternativo para os passageiros afetados.

A Azores Airlines garantiu que "continua a acompanhar a situação e a prestar todo o apoio aos passageiros e tripulantes, por forma a mitigar o desconforto e os constrangimentos associados a esta situação".