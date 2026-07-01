Equipa técnica de Mitchell van der Gaag renovada

Mitchel van der Gaag vai trabalhar com uma equipa técnica remodelada relativamente à época anterior, da qual apenas transitam o fisiologista João Nuno e o preparador físico Bernardo Gomes, que chegou com Vítor Matos.

Deste modo, o treinador neerlandês vai trabalhar com João Fajardo, 43 anos, que na época passada orientou o Louletano e será técnico adjunto, tal como Pedro Neto, 43 anos, este oriundo dos sub-23 do Farense. Na época passada orientou ainda a equipa principal, de forma transitória, durante cinco jogos.

O treinador de guarda-redes será Ricardo Pereira, 30 anos, que já tinha estado no Marítimo na segunda metade da época passada com Ivo Vieira, e que, com o treinador madeirense, transferiu-se para o Tondela. Do Tondela chega também o analista Tiago Oliveira, 28 anos.