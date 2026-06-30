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Desporto

Hummel é novo patrocinador técnico do Marítimo

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O Marítimo acaba de estabelecer um acordo com a Hummel,  como novo patrocinador técnico dos verde-rubros, neste regresso  à I Liga.  Este acordo, conforme  com o clube,  "assinala o reencontro entre duas marcas que partilharam alguns dos momentos mais marcantes da história do Marítimo, numa ligação que permanece viva na memória de gerações de maritimistas".

Neste contexto, o Marítimo recorda a época 1993/94, uma das mais emblemáticas da história verde-rubra. Nessa temporada, o Marítimo participou pela primeira vez nas competições europeias e alcançou o 5.º lugar no Campeonato, marcos que contribuíram decisivamente para afirmar o clube no panorama do futebol português.

"Mais de três décadas depois, Marítimo e Hummel voltam a unir-se para dar início a um novo ciclo, assente na ambição, na identidade e na vontade de continuar a escrever páginas de sucesso na história verde-rubra", escreve o clube nas suas redes sociais.

Nos próximos dias  serão revelados mais detalhes sobre esta parceria, bem como os novos equipamentos que acompanharão o Marítimo na época 2026/27.

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