Falhas na avaliação eletrónica dos exames obrigam a adiar inicio da 2.º fase

A divulgação dos resultados e a segunda fase dos exames nacionais foram adiadas devido às falhas da avaliação eletrónica, havendo ainda professores sem receber os itens das provas para corrigir.

A decisão foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) que reconhece "as dificuldades informáticas" do processo de classificação eletrónica dos Exames do ensino secundário, admitindo que ainda não está "concluída a distribuição dos itens para classificação" por todos os professores classificadores.

A tutela decidiu ajustar o calendário da avaliação externa, dando aos professores até 14 de julho para classificar as provas, cujos resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.

Também a segunda fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.

O novo calendário da segunda fase dos exames será divulgado ainda hoje, garante a tutela.