Super Puma espanhol faz escala técnica na Madeira

Um helicóptero Super Puma (AS32) da Força Aérea Espanhola aterrou, há pouco mais de uma hora, no Aeroporto Internacional da Madeira, em Santa Cruz, numa escala técnica antes de prosseguir viagem para os Açores.

Segundo apurou o DIÁRIO, a aeronave chegou às 11h34, proveniente de Gran Canaria, tendo descolado de Las Palmas. A permanência na Madeira destina-se apenas a uma paragem técnica, estando prevista a partida para Ponta Delgada às 10 horas de amanhã, 5 de Junho.

Foto FlightRadar

A chegada do helicóptero não passou despercebida aos habituais spotters do Aeroporto da Madeira, que registaram em imagem a aterragem da aeronave militar espanhola.

Foto DR/ Madeira Airport Spotting

O Super Puma integra os meios que vão participar no exercício internacional ASAREX26, dedicado à busca e salvamento, que decorre entre os dias 6 e 10 de Julho, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Organizado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e do Comando da Zona Marítima dos Açores, em colaboração com a Força Aérea Portuguesa, o exercício reúne diversas entidades regionais, nacionais e internacionais. O objectivo passa por reforçar a cooperação entre os diferentes serviços de busca e salvamento, melhorar a coordenação operacional e proporcionar treino às equipas envolvidas em missões de emergência.

Nota de agenda: ASAREX26 decorre na Ilha de São Miguel O ASAREX26, o exercício Internacional de Busca e Salvamento Avançado, vai decorrer entre os dias 6 e 10 de julho, na Ilha de São Miguel, Açores.

O programa contempla uma conferência técnica e vários exercícios práticos, entre os dias 7 e 9 de Julho, que irão simular cenários de resgate de náufragos, acidentes de mergulho, salvamentos em arribas e prestação de primeiros socorros. O ASAREX26 termina a 10 de Julho com uma demonstração aeronaval de busca e salvamento marítimo ao largo da praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande.