Clube Naval do Funchal reafirma "domínio na natação madeirense" com recordes

O Clube Naval do Funchal (CNF) voltou a confirmar-se como "a grande referência da natação regional, com uma exibição de grande nível" no Campeonato Pedro Fino, disputado entre os dias 3 e 5 de Julho, na Piscina da Penteada. A equipa navalista destacou-se tanto na vertente colectiva como em várias prestações individuais de destaque, terminando a prova com um extenso quadro de medalhas e diversos recordes batidos, salienta o clube.

Entre os nomes em maior evidência estiveram Rodrigo Freitas e Beatriz Nóbrega, ambos responsáveis por novos recordes regionais. O juvenil B Rodrigo Freitas estabeleceu dois novos máximos regionais nas provas de mariposa, ao nadar os 50 metros em 26,84 e os 100 metros em 59,12, confirmando a evolução constante que tem apresentado nas últimas épocas.

Também em destaque esteve a infantil A Beatriz Nóbrega, que renovou os recordes regionais de bruços ao completar os 50 metros em 34,17 e os 100 metros em 1.14,03, resultados que a colocam entre as maiores promessas da natação madeirense.

Outro dos nomes mais falados da competição foi Miguel Andrade, que fixou novos recordes nacionais S15 nos 100 e 200 metros livres, bem como nos 200 metros estilos, evidenciando um nível competitivo de referência a nível nacional.

Entre os seniores, Inês Caldeira voltou a mostrar regularidade ao somar três medalhas de ouro, enquanto Diogo Sousa conquistou dois títulos, contribuindo para o bom desempenho da equipa no escalão sénior.

No plano colectivo, o Clube Naval do Funchal foi novamente a formação mais destacada da prova. Os navalistas venceram a classificação por equipas nos escalões Infantil B, Juvenis, Juniores e Seniores, evidenciando um domínio alargado às diferentes faixas etárias. Nos Juvenis totalizaram 17 medalhas de ouro, 11 de prata e 9 de bronze, enquanto nos Juniores conquistaram 13 ouros, 10 pratas e 6 bronzes. No escalão Sénior, o Naval liderou com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze. Já no Infantil B, a equipa terminou também em primeiro lugar, somando 14 medalhas, seis das quais de ouro.

Ainda no escalão Infantil A, onde terminou na segunda posição colectiva, o Clube Naval do Funchal conquistou seis medalhas, fechando um balanço global bastante positivo numa competição marcada, mais uma vez, pela profundidade e qualidade do plantel navalista.