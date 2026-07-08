GR reforça acompanhamento permanente da situação na Seara Velha

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esteve esta quarta-feira no sítio da Seara Velha, na freguesia do Curral das Freiras, para acompanhar os trabalhos de monitorização que têm vindo a ser implementados na sequência da derrocada ali registada, numa visita em que esteve acompanhado pelo executivo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

No âmbito do acompanhamento permanente assegurado pelo Governo Regional, através do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), estão a ser instalados dispositivos de observação no talude, que possibilitam a monitorização e acompanhamento contínuo da escarpa e a avaliação da sua estabilidade, permitindo identificar deslocações do maciço no interior.

De acordo com a informação técnica recolhida pelo LREC, actualmente não se têm registado movimentos no talude, mantendo-se assim estável e com monitorização permanente da zona.

Pedro Rodrigues sublinhou que o Governo Regional continuará a acompanhar a evolução da situação em estreita articulação com o LREC e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, assegurando o apoio técnico necessário e uma resposta coordenada entre as diferentes entidades envolvidas.

Desde a primeira hora, o Governo Regional tem vindo a acompanhar esta ocorrência, assegurando uma presença técnica contínua, proximidade às intervenções em curso e apoio às entidades competentes no terreno.