Gil Freitas é o melhor Master
Gil Freitas, ao volante do habitual Alpine A110 RGT+, é o comandante simultaneamente da competição Master e do grupo RGT.
O piloto tem, contudo, um avanço de 1,0 segundos sobre o seu mais direto rival, Filipe Freitas com um Porsche 991 GT3 que foi o mais rápido, ao nível absoluto, nas duas subidas de Prazeres até ao Paúl da Serra. Mais atrás, a 58 segundos do líder, segue Paulo Mendes num Porsche 992 GT3. O lote dos cinco primeiros classificados neste escalão para pilotos veteranos inclui ainda Rui Pinto em Skoda Fabia Rally2 Evo e Emanuel Martins com Renault Clio Rally4. Club Sports da Madeira