Sporting Clube da Madeira conquista Torneio de Futsal de Iniciados em Cerva

O Sporting Clube da Madeira sagrou-se vencedor do Torneio de Futsal no escalão de Iniciados, realizado em Cerva, no distrito de Vila Real, entre os dias 26 e 28 de Junho (sexta-feira e domingo).

"Ao longo dos três dias de competição, a equipa demonstrou grande qualidade, espírito de união, dedicação e determinação, protagonizando excelentes exibições que culminaram na conquista do troféu", indica nota à imprensa.

A mesma nota refere que "este triunfo representa o excelente trabalho desenvolvido por atletas, equipa técnica e direcção, reflectindo o empenho diário e a aposta na formação de jovens talentos".

E acrescenta: "A vitória alcançada em Cerva é motivo de enorme orgulho para o clube e para todos os que acompanham o seu percurso".

Por fim, o Sporting Clube da Madeira "felicita todos os jogadores, treinadores, dirigentes e familiares que contribuíram para este sucesso, agradecendo igualmente o apoio demonstrado ao longo do torneio".