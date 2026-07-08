Cerca de uma centena de adeptos recebeu hoje a seleção portuguesa de futebol, de regresso ao país após um Mundial2026 que ficou "muito aquém" do pretendido, na sequência da eliminação nos oitavos de final.

Ainda o sol não tinha nascido e já algumas dezenas de pessoas esperavam pela comitiva no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com o avião a aterrar às 06:15 na pista e os primeiros elementos a saírem pelas 06:40, através da porta VIP.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, assumiu que os lusos não cumpriram os objetivos durante a prova, na qual eram candidatos ao inédito triunfo, mas caíram diante da Espanha.

"Tínhamos noção da expectativa do povo português e este Campeonato do Mundo ficou muito aquém do que pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência de que, quando assumimos a FPF, essa não era a nossa opção, mas assumimo-la e demos todas as condições a esta direção técnica. Cabe-nos a nós dar resposta o quanto antes, para que isto possa acontecer", realçou Pedro Proença, à chegada a Lisboa.

O dirigente deixou ainda uma nota de agradecimento aos "inúmeros emigrantes" que acompanharam a seleção portuguesa em solo norte-americano, enquanto os futebolistas que fizeram a viagem de regresso iam aparecendo junto dos adeptos.

O selecionador Roberto Martínez, que já comunicou a sua saída do cargo, foi o primeiro a aproximar-se, tirando fotografias e dando autógrafos para a 'despedida', tendo sido bem acolhido pelos adeptos, apesar das muitas críticas que recebeu.

Além do espanhol, também Nuno Mendes, Vitinha e Bruno Fernandes estiveram durante alguns minutos a fazer valer a pena a presença dos adeptos, alguns que vieram de propósito de longe e de vários pontos do país, como Aveiro ou Algarve.

Cristiano Ronaldo viajou com a comitiva e era, como habitual, o mais aguardado pelos adeptos, mas não apareceu na saída, ao passo que a maioria dos jogadores nem entrou no autocarro, entrando em viaturas particulares que os esperavam.

A seleção chegou já sem nove dos futebolistas convocados, pois José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos abandonaram o estágio ainda nos Estados Unidos.

A equipa das 'quinas' foi eliminada na segunda-feira pela Espanha nos oitavos de final do Mundial2026, ao ser derrotada por 1-0, com um golo de Mikel Merino apontado já aos 90+1 minutos.

O Mundial2026 decorre até ao dia 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, assegurou hoje que o perfil do novo selecionador de Portugal "está definido" e irá "tratar pessoalmente" da sua contratação, prometendo "novidades" até ao final da semana.

"Neste momento, obviamente, há várias hipóteses e o perfil está definido. Ainda hoje, irei para a Cidade do Futebol para tratar, pessoalmente, deste 'dossier', e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", declarou o líder federativo, à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após a participação da seleção portuguesa de futebol no Mundial2026, competição na qual a foi eliminada nos oitavos de final pela Espanha (1-0).

Proença liderou a comitiva, que incluiu 18 dos 27 futebolistas que representaram Portugal no campeonato do mundo e ainda o espanhol Roberto Martínez, selecionador nacional que em breve terá um sucessor, cujo "perfil", segundo o responsável máximo da FPF, será o de conhecedor do futebol português e de partilha da "dinâmica de vitória" da equipa lusa.

Perfil do novo selecionador de Portugal "definido", com "novidades" em breve

"O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da nossa seleção. É, portanto, esse perfil que vamos procurar para encontrar a solução que queremos e que, obviamente, nos próximos dias a possamos apresentar", fez saber o presidente da FPF.

Pedro Proença garantiu celeridade na contratação e apresentação do novo selecionador nacional para que este assuma funções de imediato e prepare o "novo ciclo" que pretende para Portugal, com início na Liga das Nações, que arranca em setembro, e fase de apuramento para o Euro2028, competições para as quais o conjunto nacional se apresenta com o claro objetivo de conquista.

"Onde a nossa seleção entra é para ganhar e, efetivamente, tínhamos colocado a fasquia aí [Mundial2026]. Temos já uma Liga das Nações, onde queremos participar e queremos, obviamente, ter a fasquia de ganhar", estabeleceu o líder federativo, apontando "prioridade em dar resposta à ambição da seleção AA" por parte do organismo a que preside.