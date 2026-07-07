Governo Regional apresenta novos guias para valorizar o património religioso

A secretaria regional de Turismo, Ambiente e Cultura apresentou esta terça-feira, no Convento de Santa Clara, as reedições actualizadas dos guias do Convento de Santa Clara, da Sé do Funchal e da Capela do Corpo Santo.

Na apresentação, o secretário regional, Eduardo Jesus, sublinhou que a conservação do património tem sido uma prioridade do Governo Regional, destacando o investimento realizado na recuperação de edifícios religiosos ao longo da última década.

"Importa recuperar, conservar e preservar, mas também instruir os diferentes públicos sobre a importância de cada um destes edifícios", afirmou, destacando que a valorização do património passa igualmente pela sua divulgação com "informação digna, completa e sustentada pela investigação".

O governante explicou que as intervenções na Sé do Funchal e no Convento de Santa Clara permitiram aprofundar o conhecimento sobre estes monumentos e incorporar novos conteúdos nas publicações, enriquecendo os guias agora apresentados.

Eduardo Jesus destacou ainda que esta colecção poderá servir de base à criação de roteiros do património religioso da Madeira, incentivando residentes e visitantes a conhecerem melhor a história da Região. "É uma forma de dar a conhecer o nosso património, enriquecer o nosso conhecimento e instruir os públicos", afirmou.

O secretário regional agradeceu ainda o trabalho desenvolvido pela Direcção Regional da Cultura, salientando que as publicações resultam de um trabalho de investigação e edição realizado internamente, contribuindo para uma divulgação rigorosa do património histórico e religioso da Madeira.