Mega iate Attessa IV faz escala no Funchal para assistir ao fogo-de-artifício

O mega iate Attessa IV chegou ao Porto do Funchal na manhã deste sábado, 27 de Junho, para uma escala de cerca de 24 horas, durante a qual a tripulação irá assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício, além de aproveitar para descansar e reabastecer a embarcação.

Proveniente de Gibraltar e com destino a Cristóbal, no Panamá, o iate tem partida prevista para as 9 horas de domingo, 28 de Junho.

Durante a permanência na Madeira, o Attessa IV irá abastecer cerca de 40 mil litros de combustível e reforçar as provisões de mantimentos.

A bordo seguem 21 tripulantes, que aproveitarão a escala no Funchal para descansar antes de prosseguir a viagem transatlântica.