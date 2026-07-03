Madeira e Açores reforçam ligações económicas e turísticas na Expo Madeira 2026

A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) vai participar na Expo Madeira 2026, que decorre de 3 a 12 de Julho, no Funchal, com o objectivo de estreitar as relações económicas, empresariais e turísticas entre os dois arquipélagos.

Presente no espaço Explore Azores Islands, a CCIAH pretende promover a oferta turística açoriana e, acima de tudo, reforçar a promoção da ligação aérea directa entre o Funchal e a Ilha Terceira, considerada estratégica para a mobilidade e para o desenvolvimento do comércio, serviços e transportes.

No dia 10 de Julho, serão realizadas duas sessões de apresentação dedicadas ao destino Açores e à rota aérea Terceira–Funchal. A primeira decorre às 9 horas, na ACIF-CCIM, e a segunda às 18h30, na Casa dos Açores da Madeira, contando ambas com a colaboração da SATA Azores Airlines para promover o networking entre empresários e operadores turísticos.

Durante o certame, a CCIAH irá ainda desenvolver contactos institucionais e dinamizar acções de degustação de produtos açorianos, nomeadamente laticínios. Esta participação está integrada no projecto ‘PromoTur’, co-financiado pelo Programa Operacional Açores 2030, que junta sete municípios do Grupo Central dos Açores na promoção turística da região.