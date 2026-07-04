Eco Rally Madeira 2026 recebe aprovação da FIA para o Regulamento Suplementar e Itinerário

O Eco Rally Madeira 2026, prova integrada na FIA Eco Rally Cup 2026, acaba de ver aprovado pela FIA o respectivo Regulamento Suplementar, confirmando oficialmente o Programa e o Itinerário da competição entre 2 e 4 de Outubro de 2026, na Região Autónoma da Madeira.

Organizada pela New Wave – Atlantic Automobile Association, a prova terá início no Funchal, com cerimónia de abertura marcada para 2 de outubro, às 21 horas, na Praça CR7, seguindo-se dois dias de competição em estrada, num total de 405,730 quilómetros. A chegada do primeiro veículo está prevista para 4 de Outubro, às 13h30, no Fórum Machico, sendo a cerimónia de entrega de prémios realizada no Hotel D. Pedro, em Machico.

O evento contará com 10 sectores de regularidade, distribuídas pelos dias 3 e 4 de Outubro, e incluirá ainda uma Street Stage em Machico, reforçando a proximidade da prova ao público madeirense.