Município do Funchal leva desporto, lazer e animação ao Jardim Almirante Reis

Começou hoje o 'Parque Activo by DNA 2026', que decorre no Jardim Almirante Reis até ao próximo sábado. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto, oferece um programa diversificado de actividades recreativas, desportivas e pedagógicas, proporcionando aos participantes a oportunidade de experimentar diferentes modalidades e desafios.

A vereadora com o pelouro da Juventude e do Desporto, Helena Leal, e o vereador com o pelouro dos Recursos Humanos, Diogo Gomes Barreto, visitaram, esta tarde, o recinto e acompanharam o arranque da iniciativa, que registou uma boa afluência de participantes.

Helena Leal destacou que, embora o evento, anteriormente realizado na Praça do Município sob a designação 'Desporto na Praça', seja dirigido especialmente às crianças e jovens que frequentam ATL, campos de férias e programas de ocupação de tempos livres, o 'Parque Activo by DNA 2026' está igualmente aberto à participação de toda a comunidade.

Com participação livre e gratuita, a iniciativa, conforme sublinhou a autarca, convida a população a desfrutar de momentos de lazer, convívio e descoberta, num ambiente inclusivo, seguro e pensado para todas as idades.

Os participantes poderão experimentar diversas actividades e modalidades, entre as quais insufláveis, cama elástica, jogos e desafios, jogos tradicionais, badminton, ténis de mesa, esgrima e treino funcional, entre muitas outras propostas.

O programa inclui ainda espaços de animação com pinturas faciais, atividades criativas, jogos e outras surpresas, proporcionando momentos de diversão, aprendizagem e promovendo estilos de vida activos.