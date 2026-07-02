'Ciência Aberta no Verão' regressa com actividades gratuitas para jovens

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação abriu as inscrições para a iniciativa Ciência Aberta no Verão, integrada no programa 'Ciência Viva no Verão' e destinada sobretudo aos mais jovens.

Ao longo dos meses de Verão, os participantes poderão participar gratuitamente em diversas actividades ligadas à ciência, à natureza e à investigação, promovidas por investigadores e entidades parceiras.

O programa inclui propostas como observação de baleias e golfinhos, experiências de snorkel, percursos na natureza, visitas a laboratórios e oficinas experimentais, entre outras iniciativas que procuram dar a conhecer diferentes áreas do conhecimento científico.

Segundo a ARDITI, "mais do que ocupar as férias", a iniciativa pretende "proporcionar novas experiências, aproximar os participantes da ciência e dar a conhecer o trabalho desenvolvido na Região, mostrando que a investigação está presente em diferentes contextos — do mar à montanha, dos laboratórios ao património natural".

A participação é gratuita, mas sujeita ao número de vagas disponíveis.

O programa completo e as inscrições podem ser consultados na página da iniciativa Ciência Aberta no Verão.