Encontro do Desporto Escolar arranca esta quinta-feira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia promove esta quinta e sexta-feira, 9 e 10 de Julho, o Encontro do Desporto Escolar 2026, uma iniciativa que reunirá professores e profissionais ligados ao projecto do Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira.

Organizado pela Direção de Serviços do Desporto Escolar, da Direção Regional de Educação, o encontro pretende afirmar-se como um espaço de debate, reflexão e partilha de experiências, contribuindo para a valorização e o desenvolvimento do Desporto Escolar na região.

O primeiro dia decorrerá entre as 9h00 e as 17h30, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia. O programa inclui uma sessão de apresentação geral, reuniões das diferentes modalidades desportivas, mesas-redondas e debates. A sessão oficial de abertura, marcada para as 9h15, será presidida pelo director regional de Educação, João Costa e Silva.

Já no dia 10 de julho, entre as 9h00 e as 14h00, o encontro prossegue com uma actividade lúdico-desportiva no centro do Funchal, tendo como ponto de concentração a Escola Secundária Jaime Moniz.

O evento contará ainda com a participação do professor Paulo Barrigana, coordenador do Centro de Formação de Atletismo do Agrupamento de Escolas de Sintra, reconhecido pelo trabalho desenvolvido na formação de jovens atletas e na articulação entre o desporto escolar e o desporto federado. Ao longo da sua carreira acompanhou atletas de referência, entre os quais o campeão olímpico do triplo salto Nélson Évora.

Com esta iniciativa, a Direção Regional de Educação pretende reforçar o compromisso com a qualidade, a inovação e a evolução contínua do Desporto Escolar, promovendo a capacitação dos docentes e a partilha de boas práticas. O encontro encontra-se validado para atribuição de horas de formação e para efeitos de progressão na carreira docente.