Iberia retoma voos regulares na quinta-feira para a Venezuela

A Iberia retomará na quinta-feira os voos regulares para a Venezuela, suspensos desde 26 de junho devido aos terramotos registados no país, informou hoje a companhia aérea espanhola.

A transportadora irá operar dois voos semanais entre a capital espanhola Madrid e o Aeroporto Internacional de Valência (Venezuela), com partidas às quintas-feiras e aos domingos.

Os voos de regresso a Madrid farão uma escala técnica em Santo Domingo, na República Dominicana.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho obrigaram ao encerramento temporário do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, na capital do país, Caracas e causaram pelo menos 3.342 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 95 portugueses e lusodescendentes, e outros 58 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia (UE), enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.