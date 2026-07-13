O Valor dos ATL

Quando se fala em conciliação entre a vida profissional e familiar, há uma realidade que não deve ser ignorada: a necessidade de dar respostas às crianças nas pausas letivas. Para centenas de famílias madeirenses, os ATL não são um luxo, mas uma necessidade. São a resposta que permite aos pais trabalhar com a tranquilidade de saber que os seus filhos estão acompanhados, em segurança e envolvidos em atividades que promovem o seu desenvolvimento.

Contudo, esta resposta tem um custo que, para muitas famílias, é cada vez mais difícil de suportar. Os valores praticados representam um esforço significativo nos orçamentos familiares, sobretudo quando existem dois ou mais filhos. Se queremos incentivar a natalidade, apoiar as famílias e promover a igualdade de oportunidades, é essencial reforçar os apoios públicos para reduzir este encargo.

Neste contexto, torna-se fundamental que as entidades públicas assumam um papel mais ativo no financiamento dos ATL. O investimento nesta resposta social deve ser encarado como uma política estratégica, aumentando as comparticipações, apoiando as instituições e aliviando os encargos das famílias. Apoiar os ATL é investir na educação não formal, na inclusão social e na estabilidade das famílias madeirenses.

Importa reconhecer o papel de várias juntas de freguesia que, dentro das suas possibilidades, têm criado mecanismos de apoio às famílias, comparticipando mensalidades ou promovendo respostas locais. Estes exemplos demonstram que, quando existe vontade política e proximidade, é possível fazer a diferença. O desafio passa por alargar estas boas práticas e garantir que o apoio não depende do código postal onde cada família reside.

Mas falar dos ATL é também falar das pessoas que lhes dão vida. Muitos monitores desempenham diariamente uma missão que vai muito além da simples vigilância. São educadores, mediadores de conflitos, incentivadores da criatividade, promotores de valores e, muitas vezes, referências importantes no crescimento das crianças. O seu trabalho merece reconhecimento e valorização.

É verdade que existem problemas. Todos conhecemos casos que levantam dúvidas sobre a qualidade de algumas respostas, a estabilidade das equipas ou as condições de funcionamento. Ignorá-los seria um erro. Mas também seria injusto permitir que essas situações ofuscassem o trabalho sério e dedicado da grande maioria dos profissionais.

Investir nos ATL é investir na infância, apoiar as famílias e fortalecer a comunidade. Uma sociedade que valoriza as suas crianças cria melhores condições para o futuro. E esse deve ser um compromisso coletivo, assumido por todas as entidades públicas e pela sociedade civil.